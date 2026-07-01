«Главу там не видят»: губернатор Кузбасса указал на провал коммуникации в селе, где перебои с водоснабжением

Губернатор Кузбасса отреагировал на перебои с водой в селе Ишим.

В ходе прямого эфира в социальных сетях к губернатору региона Илье Середюку обратился анонимный житель села Ишим Яйского района. Он рассказал, что трудности с водой начались еще в прошлом году: сначала ее не было вовсе, из-за чего школу даже перевели на сокращенный режим обучения. Власти обещали обустроить скважину до конца мая, а вода по-прежнему подается нерегулярно. Кроме того, сельчане отмечают, что глава Евгений Реймер практически не появляется на месте и не ведет диалог с населением - за все время он приезжал лишь однажды.

В ответ на обращение Илья Середюк сообщил, что сейчас практически все готово к полному восстановлению подачи воды в село. При этом губернатор резко раскритиковал темпы решения проблемы и работу местных властей. По его словам, вопросом занялись только в марте, и более трех месяцев велся, по сути, несложный ремонт оборудования. Глава региона подчеркнул, что ситуация недопустима: проблема поднималась еще в прошлом году, но активные действия начались лишь после дополнительных указаний сверху.

Особое внимание губернатор уделил вопросу коммуникации с жителями. Он отметил, что глава поселения обязан регулярно встречаться с людьми и открыто рассказывать о ходе работ на каждом этапе.

«То, что сейчас происходит, это недопустимо. Недопустимо, что губернатор рассказывает про село Ишим, зная там ситуацию, называя определенные сроки, а главу там не видят, один раз видели за все это время», - заявил Середюк.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще сегодня губернатор Кузбасса в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы жителей.