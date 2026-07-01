В Кузбассе проходят патриотические акции в День ветеранов боевых действий.

1 июля в Кузбассе отмечают День ветеранов боевых действий. В регионе прошли торжественные митинги, возложение цветов, патриотические акции и встречи. Центральным событием стал торжественный прием в правительстве Кузбасса, посвященный 35-летию Кузбасской региональной организации имени Героя Советского Союза Николая Шорникова и Российского союза ветеранов Афганистана и СВО.

Губернатор Илья Середюк отметил важность Дня ветеранов боевых действий. В этом году праздник имеет особое значение для организаций, объединяющих защитников. Сегодня мужество и героизм проявляют участники специальной военной операции. Они защищают суверенитет России и не позволяют нацизму возродиться. Глава региона уточнил, что в преемственности традиций храбрости и патриотизма - наша сила и гордость. В регионе всегда будут поддерживать инициативы по сохранению памяти о подвигах соотечественников и развивать систему заботы о ветеранах и их родных.

В Кемерове мероприятия прошли на нескольких площадках. На Пионерском бульваре у мемориала Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, состоялся митинг. В кинозале «Кузбасскино» для ветеранов устроили теплую встречу. За праздничным столом звучали стихи и песни, которые исполнили творческие коллективы. В Комсомольском парке имени Веры Волошиной организовали военно-патриотическую локацию и выставку. На сцене выступили ветераны и их родные с авторскими произведениями.

Ранее мы писали, что один человек погиб и десять пострадали в столкновении автобуса с фурой в Кузбассе, а еще сегодня губернатор Кузбасса в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы жителей.