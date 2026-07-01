Из Кузбасса отправили первую промышленную партию остряковых рельсов для ВСМ. Фото: Денис РАССОХИН

Первую промышленную партию остряковых рельсов для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт Петербург произвел ЕВРАЗ ЗСМК. В июне 2026 года комбинат отгрузил 48 тонн продукции, а до конца года планирует поставить еще около 300 тонн.

Рельсы предназначены для изготовления стрелочных переводов, которые будут укладываться в основную линию ВСМ. Продукция будет использована на Новосибирском и Муромском стрелочных заводах. Поставка осуществляется в трех вариантах длины: 10,8 м, 15,5 м и 29,2 м.

«Мы гордимся тем, что комбинат вносит вклад в развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения России в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Наши рельсы отвечают высочайшим стандартам качества, необходимым для ВСМ», — отметил вице-президент компании, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.

ЕВРАЗ является поставщиком стометровых рельсов для ВСМ Москва — Санкт Петербург. Между компанией и РЖД действует трехлетнее соглашение на отгрузку 161 тыс. тонн. Высокоскоростная магистраль пройдет по шести субъектам РФ. После ее запуска время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут, а пассажиропоток может достичь 23 млн человек ежегодно.