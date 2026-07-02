Замыкание привело к уничтожению усадьбы на площади 188 «квадратов» в Кемерове

Фото: МЧС Кузбасса.

В Заводском районе Кемерова произошел крупный пожар в частном жилом секторе на улице Зейской. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.

Пламя быстро охватило не только жилой дом, но и все надворные постройки: баню, углярку, сарай и дровник. К моменту прибытия первых пожарных расчетов крыша дома и хозяйственные строения уже вовсю полыхали открытым огнем.

К счастью, до приезда спасателей из горевшего здания успел самостоятельно эвакуироваться один человек, поэтому обошлось без погибших и пострадавших.

Общая площадь возгорания составила 188 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 10 пожарных и три единицы спецтехники МЧС.

По предварительной версии специалистов, причиной происшествия стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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