Новокузнечанина, сбежавшего во Францию за гражданством, заочно осудят в Кузбассе

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В Новокузнецке рассмотрят уголовное дело в отношении местного уроженца, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

По версии следствия, мужчина действовал в составе преступной группы по предварительному сговору. Еще на стадии предварительного расследования кузбассовец успел скрыться от органов правопорядка, из-за чего его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

Суд уже заочно избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Позже выяснилось, что сейчас беглец находится во Франции и планирует получить там гражданство.

Поскольку инкриминируемое ему преступление относится к категории особо тяжких, закон позволяет провести судебный процесс в его отсутствие. В настоящее время суд решает вопрос о назначении даты первого заседания.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса рекомендовал отпускать бензин в канистры для мотокос и плугов, а еще Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях.