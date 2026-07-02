Пошел на таран ради бутылки: в Кемерове задержали агрессивного грабителя магазина

Фото: архив "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове сотрудники полиции и Росгвардии по горячим следам задержали дерзкого налетчика, ограбившего продуктовый магазин. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Ранее судимый 45-летний местный житель зашел в супермаркет, взял с прилавка пол-литровую бутылку коньяка и спрятал ее под куртку. Когда продавцы заметили кражу и попытались его остановить, мужчина перешел к активным действиям: он грубо оттолкнул сотрудницу магазина, перевернул продуктовые корзины и бросился к выходу.

Однако скрыться ему не удалось - правоохранители перехватили его прямо на пороге. Похищенный алкоголь изъяли и пообещали в ближайшее время вернуть владельцам торговой точки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», теперь любителю бесплатного спиртного грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса рекомендовал отпускать бензин в канистры для мотокос и плугов, а еще Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях.