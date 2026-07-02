Мать в Кузбассе заставили выделить долю сыну в купленном на маткапитал жилье

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Топков провела проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних при использовании средств государственной поддержки. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Местная жительница получила 540 тысяч рублей материнского капитала и потратила их на покупку жилого помещения в Топкинском муниципальном округе. Однако обязательное требование закона женщина проигнорировала и не оформила часть приобретенной недвижимости в собственность своего несовершеннолетнего сына.

Чтобы восстановить права ребенка, прокурор города обратился с иском в суд. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа, и теперь исполнение этого решения находится под строгим контролем городской прокуратуры.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса рекомендовал отпускать бензин в канистры для мотокос и плугов, а еще Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях.