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НовостиЧто происходит2 июля 2026 8:17

Мать в Кузбассе заставили выделить долю сыну в купленном на маткапитал жилье

Жительницу Топкинского округа обязали оформить часть дома на ребенка после прокурорской проверки
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Топков провела проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних при использовании средств государственной поддержки. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Местная жительница получила 540 тысяч рублей материнского капитала и потратила их на покупку жилого помещения в Топкинском муниципальном округе. Однако обязательное требование закона женщина проигнорировала и не оформила часть приобретенной недвижимости в собственность своего несовершеннолетнего сына.

Чтобы восстановить права ребенка, прокурор города обратился с иском в суд. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа, и теперь исполнение этого решения находится под строгим контролем городской прокуратуры.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса рекомендовал отпускать бензин в канистры для мотокос и плугов, а еще Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях.