Свидетельство из автобуса помогло волонтерам спасти жизнь кемеровчанина

Фото: ПСО "ЛизаАлерт" Кузбасс.

В Кемерове волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскали и спасли 72-летнего Валерия Барышева. Историю спасения расскахади в пресс-службе ПСО.

Заявка на его поиск поступила на горячую линию 30 июня в 11.38 - пожилой мужчина ушел из дома в Ленинском районе города и пропал. Добровольцы сразу же начали обзванивать больницы, а группа быстрого реагирования выдвинулась в микрорайон Ягуновский, где находится дача пенсионера.

По пути поисковики получили важное свидетельство: знакомая семьи видела дедушку в автобусе, ехавшем в ту сторону.

Хотя первоначальные поиски на улицах поселка результатов не дали, автономный экипаж волонтеров решил обследовать береговую линию местного озера. Именно там в 18.05 мужчину нашли живым.

Поисковики напоминают: при пропаже близких нужно сразу звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112, так как оперативность спасает жизни.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса рекомендовал отпускать бензин в канистры для мотокос и плугов, а еще Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях.