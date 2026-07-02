В магазинах Кузбасса упали цены на куриные яйца, бананы и свежие томаты

Фото: архив "КП". Фото: Рамиль Галиев. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе изменилась стоимость ряда популярных продуктов питания. Об этом сообщили в Кемеровостате.

В конце июня в регионе заметно подешевели свежие огурцы (на 5,1%, до 150,18 рубля за килограмм), бананы (на 4,7%, до 147,22 рубля) и куриные яйца (на 4%, до 79,22 рубля за десяток). Также снизились цены на помидоры, вареную колбасу, вермишель, сливочное масло и детские молочные смеси.

В то же время любителям сладкого чаепития придется тратить больше: черный байховый чай подорожал на 3,4% (его средняя цена достигла 1 344,13 рубля за килограмм), а печенье выросло в цене на 2,2% (до 317,42 рубля). Кроме того, подорожали сезонные овощи - картофель (на 4,2%), морковь (на 3,7%) и капуста (на 3%), а также пшено и баранина.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса рекомендовал отпускать бензин в канистры для мотокос и плугов, а еще Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях.