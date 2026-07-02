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НовостиОбщество2 июля 2026 9:39

В Новокузнецком парке построят бесплатный беговой центр

Мэр Денис Ильин анонсировал появление современного бегового центра в парке Гагарина
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: соцсети Дениса Ильина.

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В новокузнецком парке имени Юрия Гагарина уже этой осенью откроется современный бесплатный беговой центр. Об этом сообщил мэр Новокузнецка Денис Ильин.

Глава города напомнил, что парк всегда был центром притяжения для спортсменов: здесь годами проводятся соревнования по ориентированию «Кузнецкий азимут», «Зеленый марафон» и массовые забеги «5 верст».

В рамках нового проекта существующую беговую дорожку модернизируют и покроют профессиональным мягким настилом. Рядом возведут комфортный спортивный павильон, в котором обустроят раздевалки, душевые кабины, разминочный зал и зону для отдыха.

Денис Ильин подчеркнул, что при благоустройстве прилегающей территории строители бережно отнесутся к природе и сохранят абсолютно все зеленые насаждения парка, сделав его пространство максимально комфортным и удобным для горожан.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса рекомендовал отпускать бензин в канистры для мотокос и плугов, а еще Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях.