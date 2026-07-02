В Кузбассе вступили в силу новые правила электронной регистрации прав на жилье

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С 1 июля 2026 года в России вступили в силу важные изменения, которые позволят гражданам регистрировать недвижимость в электронном виде с помощью Единой биометрической системы. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра по Кузбассу.

Как пояснила заместитель руководителя регионального ведомства Юлия Исупова, нововведение заметно упростит процесс оформления сделок и повысит их безопасность, исключая риски мошенничества.

Раньше для электронных сделок собственнику нужно было заранее подавать специальное заявление в ЕГРН. Теперь достаточно иметь подтвержденную биометрию в системе ЕБС и усиленную квалифицированную электронную подпись.

Для регистрации сделки гражданам нужно подтвердить биометрию в аккредитованном банке, зайти в специальный сервис на Госуслугах, пройти проверку лица через веб-камеру, подписать документы с помощью УКЭП и дождаться выписки из ЕГРН в личном кабинете. Срок действия биометрии составляет пять лет, а электронной подписи - 12 месяцев.

В ведомстве подчеркнули, что данные хранятся в зашифрованном виде внутри защищенного государственного контура, однако гражданам все равно советуют не сообщать свои пароли от Госуслуг посторонним.

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