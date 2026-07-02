Губернатор Кузбасса рассказал о масштабном обновлении 110-летней школы в Юрге

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Юрге полным ходом идет модернизация одного из старейших учебных заведений города - школы №1, которой в следующем году исполнится 110 лет. Об этом сообщил губернатор Кузбасса.

По словам главы региона, главная задача строителей - бережно сохранить богатые традиции этой легендарной школы, создав при этом для ребят максимально современные, безопасные и комфортные условия.

В ходе ремонта полностью приведут в порядок все учебные классы и актовый зал, а в спортивном зале установят современный скалодром. Кроме того, специалисты обновят Народный краеведческий музей и обелиск Памяти Славы, посвященный учителям и ученикам школы, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны.

Для масштабного обновления образовательных учреждений регион активно привлекает федеральные средства в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса рекомендовал отпускать бензин в канистры для мотокос и плугов, а еще Илья Середюк ответил на вопросы кузбассовцев в прямом эфире в соцсетях.