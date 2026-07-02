Экс-министр спорта Кузбасса назначен спортивным директором московского «Динамо»

Фото: пресс-служба клуба по хоккею с мячом «Динамо».

Бывший министр спорта Кузбасса Сергей Мяус назначен спортивным директором московского клуба по хоккею с мячом «Динамо». Как сообщили в пресс-службе столичного клуба, опытный специалист уже приступил к своим обязанностям с 1 июля.

На новом посту его ключевой задачей станет выстраивание эффективного взаимодействия между дублем «Динамо-2» и основной командой мастеров.

С назначением Сергея Мяуса тепло поздравили в кемеровском хоккейном клубе «Кузбасс», игроков которого он успешно тренировал с 1995 по 2008 годы. Земляки подчеркнули, что гордятся им, и назвали Мяуса настоящим человеком кузбасского хоккея, который отдал любимому спорту в Кемерове долгие годы.

Напомним, что Сергей Мяус возглавлял министерство физической культуры и спорта Кузбасса на протяжении четырех лет - с марта 2020 по ноябрь 2024 года. После ухода из министерства он трудился в Федерации хоккея с мячом России, а теперь продолжит карьеру в одном из сильнейших клубов страны.

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