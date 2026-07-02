В Кузбассе запретили отпускать бензин в крупную нестандартную тару

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк провел заседание штаба по топливной безопасности региона, в котором приняли участие руководители профильных министерств, главы городов и районов, представители надзорных органов и топливных компаний. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях.

Участники совещания отметили, что сейчас ситуация с горючим в Кузбассе остается стабильной, а цены на заправках держатся на уровне ниже, чем в соседних регионах Сибири.

Чтобы не допустить перебоев, в области введут жесткую систему приоритетов. В первую очередь топливом в полном объеме обеспечат скорую помощь, больницы, пожарных, полицию, а также ключевые промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Для контроля за каждым из этих направлений губернатор поручил создать специальные рабочие группы.

Нефтяные компании подтвердили готовность наращивать поставки в розничные сети.

Вместе с тем власти региона намерены бороться со спекуляциями и искусственным ажиотажем. Для этого принято решение запретить отпуск топлива на АЗС в нестандартную крупную тару. Илья Середюк подчеркнул, что ограничение касается исключительно попыток заливать бензин в огромные емкости для последующей перепродажи.

Обычные дачники и владельцы приусадебных участков по-прежнему смогут спокойно купить несколько литров топлива в канистру для работы с садовой техникой.

Ранее мы писали, что в Кемерове досрочно завершили ремонт Логового шоссе, а еще губернатор Илья Середюк объявил о введении льгот для социально ответственного бизнеса в Кузбассе.