Погода в Кузбассе 3 июля 2026 года: аномальная жара усилится

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кузбасса ждет один из самых жарких дней этого лета. По прогнозам синоптиков, 3 июля 2026 года температура воздуха местами достигнет +34 градусов, а в отдельных районах региона сохранится высокий класс пожарной опасности.

Ночью по региону ожидается +12...+17 градусов, днем воздух прогреется до +29...+34 градусов. Ветер будет юго-восточным со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди и грозы, однако днем существенных осадков не прогнозируется.

Погода в Кемерове 3 июля 2026 года

В областной столице ночью температура составит +14...+16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +30...+32 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду.

Высокий риск пожаров сохраняется

Показатель горимости на 3 июля 2026 года прогнозируется на уровне второго класса, местами - первого, третьего и четвертого классов.

Напомним, что в жаркую и сухую погоду риск возникновения природных пожаров возрастает. Жителям рекомендуют не разводить костры, не сжигать мусор и соблюдать осторожность при отдыхе на природе.

Ранее мы писали, что в Кемерове досрочно завершили ремонт Логового шоссе, а еще в Кузбассе запретили отпускать бензин в крупную нестандартную тару.