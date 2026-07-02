Хищение 63 млн рублей привело кузбасских подрядчиков в колонию

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Мариинский городской суд вынес приговор генеральному директору ООО «Алгоритм» и его заместителю по строительству. Об этом сообщили в прокуратуре и объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Руководителей компании-подрядчика признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

Суд установил, что в 2022 году компания «Алгоритм» выиграла муниципальный контракт стоимостью более 160 миллионов рублей на строительство Центра культурного развития в Мариинске в рамках федерального и регионального проектов в сфере культуры. Однако выполнять обязательства партнеры не планировали: они лишь создавали видимость бурной деятельности на площадке и отправляли фиктивные отчеты.

Летом 2023 года под предлогом срочной закупки материалов соучастники добились увеличения аванса, получив из бюджета в общей сложности около 85 миллионов рублей. Весной 2024 года подрядчик в одностороннем порядке просто уведомил заказчика о приостановке работ, так и не отчитавшись за полученный аванс. К июню готовность здания составляла всего 17% - реальных работ на площадке провели лишь на 21 миллион рублей.

В результате заказчик расторг контракт, а ущерб бюджету Мариинского муниципального округа превысил 63 миллиона рублей. Из этой суммы около 16 миллионов удалось вернуть по банковской гарантии, которую фирма предоставила при заключении договора.

Суд приговорил гендиректора компании и его заместителя к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей каждому. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск прокурора: теперь осужденным придется солидарно выплатить в бюджет Мариинского муниципального округа оставшиеся 47 миллионов рублей ущерба.

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