В Кузбассе задержали банду курьеров, забравших у семейной пары 8 млн рублей

Фото: полиция Кузбасса.

В Кузбассе перед судом предстанут трое жителей Топков в возрасте 20, 22 и 25 лет, которые помогли телефонным аферистам обмануть пожилую супружескую пару из Новокузнецка на крупную сумму. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

В феврале 60-летнему новокузнечанину позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и напугал мужчину тем, что его и супругу якобы подозревают в незаконном переводе денег за границу на преступные нужды. Чтобы «избежать ответственности», от кузбассовцев потребовали срочно обналичить все сбережения и передать их на «проверку подлинности». Потерпевший послушно выполнил все инструкции и отдал пакет с восемью миллионами рублей прибывшему курьеру.

Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили и задержали курьеров в Новокузнецке. Как выяснилось, 25-летний фигурант нашел криминальную подработку в интернете и втянул в дело двоих приятелей. Роли распределили четко: старший был водителем и координатором, 22-летний парень отвечал за конспирацию, а самый младший, 20-летний сообщник, забирал наличные по кодовому слову. Парни оставили себе процент от добычи, а остальное отправили кураторам.

Теперь дело рассмотрит суд, молодым сообщникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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