Подросток в Кузбассе тайно продал велосипед приятеля и может сесть на пять лет

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Киселевске перед судом предстанет 14-летний местный житель, похитивший велосипед у сверстника. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

В полицию в апреле обратилась 34-летняя горожанка, которая сообщила, что у ее 13-летнего сына пропал двухколесный транспорт стоимостью около 25 тысяч рублей.

Оперативники быстро вычислили подозреваемого. Выяснилось, что подросток попросил у приятеля велосипед якобы просто покататься, но возвращать его не собирался. Вместо этого он обратился к знакомому, который ничего не знал о краже, и попросил его сдать чужое имущество в комиссионный магазин в соседнем Прокопьевске.

За велосипед они получили всего 3 000 рублей, которые подросток сразу же потратил на личные нужды. Полицейские разыскали похищенное, изъяли его из ломбарда и уже вернули законной владелице.

Уголовное дело направлено в суд, юному похитителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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