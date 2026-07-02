Рояли, саксофоны и интерактивные доски: в Новокузнецке модернизировали детскую школу искусств

Фото: соцсети Дениса Ильина.

Детская школа искусств №47 в Новокузнецке получила масштабное обновление. Об этом рассказал мэр Денис Ильин.

Благодаря национальному проекту «Семья» учебные классы пополнились современными музыкальными инструментами. Теперь в распоряжении воспитанников есть новый рояль, пианино, а также полноценный оркестровый комплект, в который вошли флейта, скрипка, саксофон, баян, балалайка и многое другое.

Профессиональное оборудование получили и юные вокалисты - для них закупили качественные микрофоны и звуковые колонки.

Помимо этого, обучение теории музыки станет гораздо нагляднее и интереснее. Для классов теоретических дисциплин приобрели шесть интерактивных досок со специальными учебными пособиями по сольфеджио и музыкальной литературе. Также в учреждении заметно обновили нотную библиотеку.

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