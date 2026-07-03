Губернатор Кузбасса лично проверил наличие бензина на трассе

Илья Середюк проинспектировал АЗС по пути в Новокузнецк.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк лично проверил ситуацию с топливом на автозаправках региона по пути с рабочей поездкой в Новокузнецк. Видеозапись своей инспекции на АЗС в районе Полысаева глава региона опубликовал в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Илья Владимирович зашел в операторскую заправки и лично пообщался с персоналом. Выяснилось, что все виды горючего есть в достаточном количестве, а цены остаются в пределах установленного коридора.

Кассир АЗС подтвердила, что заправка строго соблюдает новые региональные ограничения и не отпускает топливо в канистры, делая исключение лишь для экстренных случаев, когда машина заглохла прямо на трассе. Также губернатору подтвердили, что машины скорой помощи, пожарные и полиция заправляются вне очереди и без задержек.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса рекомендовал отпускать бензин в канистры для мотокос и плугов, а еще в Кузбассе запретили отпускать бензин в крупную нестандартную тару.