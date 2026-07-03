В Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 10% за неделю

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В Кузбассе зафиксировано снижение активности простудных заболеваний. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

На минувшей неделе - с 22 по 28 июня 2026 года - в регионе зарегистрировано 3,8 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 9,8% ниже показателей предыдущей семидневки.

Для контроля ситуации специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области провели детальные исследования биоматериала 175 пациентов с симптомами простуды. Возбудитель инфекции был точно установлен в 18 случаях - во всех пробах врачи выявили исключительно вирусы негриппозной природы.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса лично проверил наличие бензина на трассе, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.