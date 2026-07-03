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НовостиОбщество3 июля 2026 1:44

В Новокузнецке 5 июля изменятся автобусные маршруты №88 и №89

Из-за легкоатлетического забега «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке временно ограничат движение автобусов
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке в воскресенье, 5 июля, временно изменится схема движения двух популярных автобусных маршрутов - №88 и №89. Об этом сообщили в администрации Новокузнецка.

Ограничения вводятся на время проведения ежегодного легкоатлетического забега «Кузнецкая крепость - 1618» и будут действовать с 14.30 до 18.00.

В этот период при движении в сторону остановочного пункта «ЦВТИ» автобусы обоих маршрутов будут следовать только до остановки «Верхняя Островская» и разворачиваться на кольце Заводского шоссе.

Горожанам рекомендуют заранее планировать свои поездки, а при возникновении вопросов звонить по телефону горячей линии Центральной диспетчерской службы: 740-195.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса лично проверил наличие бензина на трассе, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.