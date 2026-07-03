Кузбасский врач объяснил, почему смертельно опасно хранить бензин дома и в гараже

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обычная канистра с бензином в кладовке или на балконе может стать причиной тяжелого отравления или разрушительного пожара. Об этом предупредил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Топливо - это сложная смесь летучих углеводородов, которая начинает испаряться уже при комнатной температуре, незаметно образуя в воздухе опасное токсичное облако.

Вдыхание паров бензина в закрытом помещении быстро приводит к головной боли, тошноте и даже потере сознания. При контакте с кожей горючее вызывает сильные дерматиты, но опаснее всего случайное проглатывание. Попытка перелить бензин «по старинке» - ртом через шланг - часто заканчивается его попаданием в легкие, что вызывает стремительное развитие тяжелой химической пневмонии.

Кроме того, пары бензина чрезвычайно пожароопасны: они могут вспыхнуть при температуре от -36 градусов. Для трагедии достаточно малейшей искры от обычного выключателя или случайного удара металлических предметов.

По закону хранить легковоспламеняющиеся жидкости в квартирах, жилых комнатах, на балконах, в подвалах и даже в гаражах или подземных паркингах строго запрещено правилами противопожарного режима РФ.

Для тех, кому бензин жизненно необходим на даче, есть ряд правил: хранить топливо можно только в специальных металлических канистрах с плотной крышкой (пластик накапливает статическое электричество) в минимальном объеме и исключительно в отдельно стоящем, хорошо проветриваемом строении подальше от солнца и батарей. Переливать горючее можно только на улице, забыв о переливании с помощью шланга и рта.

Если человек все же отравился парами, его нужно немедленно вынести на свежий воздух, расстегнуть на нем одежду, а при потере сознания - уложить на бок и вызвать скорую. Если пострадавший случайно глотнул бензин, ни в коем случае нельзя вызывать у него рвоту, иначе токсичная жидкость повторно пройдет через дыхательные пути и сожжет легкие. В этом случае спасет только экстренная помощь медиков.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса лично проверил наличие бензина на трассе, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.