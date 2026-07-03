Ударила знакомого ножом и осталась должна медикам: жительницу Кузбасса обязали оплатить лечение раненого ею мужчины

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Жительнице Промышленновского района придется из собственного кармана оплатить лечение знакомого, которого она тяжело ранила. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасс.

С соответствующим иском к женщине обратился Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области. Ранее местную жительницу признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Суд установил, что во время ссоры она ударила знакомого ножом в живот. Пострадавший выжил, однако из-за серьезного ранения ему потребовалось долгое лечение в больницах региона. Расходы на его восстановление, которые взял на себя ТФОМС, составили около 60 тысяч рублей.

По закону, фонд имеет полное право требовать компенсацию расходов с непосредственного виновника вреда. Суд согласился с этими доводами и обязал женщину выплатить всю сумму в полном объеме.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса лично проверил наличие бензина на трассе, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.