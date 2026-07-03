Звездный кузбасский вратарь Сергей Бобровский продолжит карьеру в Канаде

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прославленный кузбасский хоккеист, воспитанник новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бобровский сменил клуб в НХЛ. Об этом сообщает спортивный портал nhl.ru.

37-летний вратарь подписал контракт с канадским клубом «Торонто Мэйпл Лифс». Трехлетнее соглашение рассчитано на общую сумму 21 миллион долларов. Таким образом, среднегодовая зарплата двукратного обладателя Кубка Стэнли составит семь миллионов долларов. Для сравнения: в своем предыдущем клубе «Флорида Пантерз», где голкипер отыграл семь лет, его доход составлял около 10 миллионов долларов за сезон.

«Торонто» станет уже четвертым клубом НХЛ в карьере именитого новокузнечанина - ранее, помимо «Флориды», он также успешно выступал за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс».

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