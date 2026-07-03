Попытка украсть молоко обернулась для новокузнечан конфискацией минивэна

Фото: архив "КП". Фото: Денис КОРАБЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке вынесли приговор трем сотрудникам завода натуральных молочных продуктов, которые пытались обокрасть собственное предприятие. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

В начале 2025 года мужчины разработали детальный план: один из них снимал готовую продукцию с конвейера до прохождения специальной QR-верификации, складывал в ящики и передавал соучастнику-кладовщику, который прятал товар до вывоза. В сентябре того же года заговорщики попытались вывезти с территории 15 ящиков «молочки» общей стоимостью около 27 тысяч рублей на личном автомобиле. Однако довести дело до конца они не смогли - на выезде похитителей задержала полиция.

Подсудимые полностью признали свою вину. Суд назначил каждому из них по 200 часов обязательных работ, а также конфисковал в пользу государства средства совершения преступления: два мобильных телефона и минивэн Nissan Vanette. Приговор уже вступил в законную силу.

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