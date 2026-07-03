В Кемерове определяют подрядчиков для ремонта дорог

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове выделили дополнительные 200 миллионов рублей из городского бюджета на ремонт дорог. Сейчас уже запущен аукцион по выбору подрядчиков для первой группы участков. Об этом сообщили в администрации города.

В первую очередь ремонт ждет улицу Сибиряков-Гвардейцев (от Терешковой до Волгоградской), улицу Марковцева (от Ленинградского до Строителей), Ленинградский проспект (от Октябрьского до Ленина), а также улицу Телецентр.

Уже на следующей неделе власти города объявят еще один тендер. В его рамках определят строителей, которые обновят объездную дорогу на ФПК (от Молодежного до Тухачевского), дороги в районе Геологоразведки (улицы Крутая, Бийская и Алтайская), а также улицу Невьянскую вдоль бульвара.

Кроме того, новый подрядчик заменит бортовой камень на проспекте Химиков и на бульваре Строителей со стороны торгового центра «Лето Сити».

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса лично проверил наличие бензина на трассе, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.