До 20 лет тюрьмы: в Кузбассе задержали курьера со смертельно опасным грузом

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков пресекли попытку сбыта особо крупной партии опасного синтетического вещества. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Информацию о готовившемся преступлении оперативники получили заранее. В ходе совместной операции с инспекторами ГАИ на улице Вокзальной был остановлен автомобиль ВАЗ-2115. За рулем находился 31-летний местный житель. При досмотре его сумки полицейские обнаружили сверток с порошком, а в мобильном телефоне задержанного нашли точные координаты четырех уже подготовленных тайников.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество - это высокотоксичный карфентанил общей массой около 25 граммов, что является особо крупным размером.

Выяснилось, что мужчина согласился на предложение о «легком заработке» в одном из мессенджеров, где неизвестный куратор дал ему подробные инструкции и координаты оптовой партии. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, на время следствия он отправлен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса лично проверил наличие бензина на трассе, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.