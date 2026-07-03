Запустили сердце за секунды: кузбасские медики вытащили пациента с того света во время инфаркта

Фото: Кузбасская скорая помощь.

В Кузбассе бригады скорой помощи проявили высочайший профессионализм и спасли жизнь 54-летнему мужчине, у которого остановилось сердце. Об этом рассказали в пресс-службе кузбасской скорой.

Пациент почувствовал резкую жгучую боль в груди, отдающую в левую руку, после чего его супруга экстренно вызвала медиков. Уже через девять минут на место прибыла бригада в составе фельдшера Софьи Прохорович и медицинской сестры Марии Кожановой.

Специалисты диагностировали у мужчины острый инфаркт миокарда, но прямо во время осмотра его сердце внезапно перестало биться. Медики мгновенно начали сердечно-легочную реанимацию и применили дефибриллятор. Вскоре к спасению кузбассовца подключилась прибывшая реанимационная бригада под руководством врача Елены Федоровой. Совместными усилиями врачам удалось запустить сердце и восстановить дыхание пациента.

Мужчину очень быстро доставили в Кузбасский кардиодиспансер, где он сейчас успешно продолжает лечение.

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