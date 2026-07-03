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НовостиОбщество3 июля 2026 4:56

Илья Середюк лично поздравил инспектора ГАИ на дороге в Новокузнецке

Губернатор Кузбасса остановился на дороге, чтобы поздравить сотрудника ГАИ
Светлана БАШТОВАЯ
Илья Середюк лично обратился к дежурному инспектору ГАИ в честь юбилея ведомства.

Илья Середюк лично обратился к дежурному инспектору ГАИ в честь юбилея ведомства.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк лично поздравил дежурного инспектора Госавтоинспекции прямо на дороге в Новокузнецке. Об этом глава региона рассказал в своих официальных аккаунтах, выложив видео.

Проезжая мимо патрульного автомобиля, губернатор принял решение припарковаться, чтобы выразить признательность дорожным полицейским в день их профессионального праздника.

Илья Середюк тепло поздравил сотрудника с 90-летним юбилеем ведомства, поблагодарил за нелегкий труд и искренне пожелал экипажу спокойной службы и безаварийной работы на дорогах региона.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса лично проверил наличие бензина на трассе, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.