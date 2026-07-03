Кемеровские спасатели пришли на помощь застрявшему на кухне голубю

Фото: Кемеровская служба спасения.

В Кемерове спасатели пришли на помощь жительнице Рудничного района, в чью квартиру залетел неожиданный гость. Об этом сообщили в Кемеровской службе спасения.

Через открытое окно на кухню горожанки ворвался молодой голубь. Птица испугалась, начала хаотично метаться по помещению и в итоге намертво застряла в узком пространстве между стеной и кухонным гарнитуром.

Сначала хозяйка квартиры попыталась вытащить пернатого пленника самостоятельно, но быстро поняла, что без специальной помощи не обойтись, и набрала телефон экстренной службы.

Прибывшие на место спасатели проявили смекалку, аккуратно извлекли испуганную птицу из полости за мебелью и сразу же выпустили ее на волю. Птица не пострадала.

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