Кузбассовец насмерть забил приятеля кулаками во время ночной ссоры

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В Кузбассе следователи задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении смертельных побоев своему знакомому. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По версии следствия, трагедия произошла ночью 2 июля. Во время внезапного конфликта подозреваемый жестоко избил своего приятеля, нанеся ему не менее трех сильных ударов кулаками в область лица и шеи. Полученные травмы оказались слишком тяжелыми - пострадавший скончался на месте происшествия буквально через несколько минут.

Сейчас нападавший задержан, решается вопрос об отправке его под стражу на время следствия. Сотрудники СК уже детально осмотрели место трагедии, допросили свидетелей и назначили проведение судебно-медицинских экспертиз, чтобы восстановить полную картину случившегося.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса лично проверил наличие бензина на трассе, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.