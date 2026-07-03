В Кузбассе без вести пропала 9-летняя девочка на самокате

Фото: ПСО "ЛизаАлерт" Кузбасс.

В Юрге бесследно исчезла девятилетняя Есения Шестакова. Ориентировку дали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Известно, что девочка ушла на прогулку в четверг, 2 июля, и до сих пор не вернулась домой. К ее поискам уже подключились добровольцы и полиция.

Приметы пропавшей: рост 130 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения Есения была одета в розовую футболку, черные шорты и черно-белые кроссовки. При себе у нее был самокат.

Если вы видели девочку на улицах города или располагаете любой информацией о том, где она может находиться, сообщите по номеру 8-800-700-54-52 или 112. Любая зацепка может помочь спасти ребенка!

Напомним, на прошлой неделе в Кемерове нашли убитой пропавшую школьницу.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса лично проверил наличие бензина на трассе, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.