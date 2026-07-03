Хранил боеприпасы в погребе: житель Кузбасса получил условный срок за незаконное хранение взрывчатки

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белове вынесли приговор 44-летнему местному жителю, который незаконно хранил у себя дома взрывоопасный арсенал. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Тайник мужчины рассекретили сотрудники регионального управления ФСБ, которые получили оперативную информацию о подозрительном горожанине и провели у него обыск. Сведения полностью подтвердились: в подвале жилого дома оперативники обнаружили и изъяли две боевые осколочные гранаты и два взрывателя к ним.

Как установили следователи, мужчина прекрасно знал, что нарушает закон, пряча боеприпасы в погребе. Собранные материалы легли в основу уголовного дела.

Суд признал кузбассовца виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса лично проверил наличие бензина на трассе, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.