Месть с душком: в Новокузнецке отвергнутый Ромео справил нужду на иномарку бывшей

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА.

Страсти с крайне сомнительным ароматом разгорелись в Новоильинском районе Новокузнецка. Местный житель решил весьма нестандартно выразить боль от разбитого сердца. Об этом рассказали в полиции Кузбасса.

Стражи порядка наткнулись в социальных сетях на видеоролик, герой которого средь бела дня справляет нужду прямо на припаркованную Hyundai Getz. Сотрудники быстро установили личность автора этого «мокрого перформанса». Осквернителем машины оказался 39-летний бывший сожитель владелицы авто.

На допросе новокузнечанин грустно пояснил: возлюбленная отказалась продолжать с ним отношения, и он не придумал ничего лучше, как излить всю свою обиду на ее транспортное средство.

Участковый уполномоченный полет фантазии обиженного романтика не оценил и составил на него протокол за мелкое хулиганство. В итоге суд назначил новокузнечанину штраф в размере 500 рублей.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса лично проверил наличие бензина на трассе, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.