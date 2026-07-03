Студенты из Москвы помогут благоустроить экотропы в кузбасском заповеднике

Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Московские студенты помогут навести порядок и отремонтировать туристическую инфраструктуру в кузбасском государственном заповеднике «Кузнецкий Алатау». Об этом сообщили в пресс-службе Российского технологического университета, который является базовой площадкой для молодежного экспедиционного корпуса «Команда Арктики».

Студенческий десант прибыл в Кемеровскую область на практику, которая продлится со 2 по 14 июля. Молодым активистам предстоит очистить популярные экологические тропы, а также провести строительные и ремонтные работы на кордонах и туристических стоянках заповедника.

По словам руководителя экспедиции Эмиля Ильясова, это позволит сделать уникальные природные объекты более комфортными и доступными для туристов, полностью сохранив при этом строгий природоохранный режим заповедной зоны.

Проект «Команда Арктики» объединяет студентов из 116 вузов страны, на их счету уже более 200 успешных экологических и исследовательских поездок по всей России.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса лично проверил наличие бензина на трассе, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.