Настоящий бэби-бум: в новокузнецком роддоме за сутки родилось 12 детей

Фото: минздрав Кузбасса.

В акушерском стационаре №2 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова зафиксировали настоящий бэби-бум - за одни сутки здесь родилось рекордное количество младенцев. Об этом сообщили в минздраве Кузбасса.

Врачи помогли появиться на свет сразу 12 малышам: девяти мальчикам и трем девочкам. Первой в рекордные сутки родилась девочка Елизавета - она появилась на свет в 00.25, став вторым ребенком для своей мамы. Настоящим богатырем дня признали мальчика весом почти четыре килограмма, в то время как самым миниатюрным новорожденным суток стал малыш весом всего 2 270 граммов.

Еще одна роженица официально подтвердила статус многодетной матери - для нее эти роды стали уже четвертыми по счету.

Представители больницы тепло поблагодарили весь медицинский персонал за тяжелую и самоотверженную работу, а новоиспеченным мамам и их детям пожелали крепкого здоровья.

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