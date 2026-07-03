Илья Середюк проверил строительство бегового центра в Новокузнецке.

На строительной площадке будущего спортивного объекта в парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина губернатор Кузбасса Илья Середюк осмотрел ход работ, обсудил детали проекта и поручил сохранить зеленые насаждения на прилегающей территории.

Губернатор отметил, что в Кузбассе уже создана мощная спортивная спортивная инфраструктура, но ее развитие продолжается. Это позволяет жителям региона заниматься спортом бесплатно рядом с домом. Новый беговой центр будет создан при поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики.

Новокузнецк вошел в число 22 городов России, где Всероссийская федерация легкой атлетики реализует проект по созданию бесплатных беговых центров. Новый объект сможет принимать до 400 человек ежедневно и до 144 тысяч в год. В центре будут раздевалки, душевые, камеры хранения, зоны отдыха и питания.

Проект включает модернизацию уличной беговой дорожки с современным покрытием, установку спортивного павильона и благоустройство прилегающей территории с воркаут-зонами, детскими площадками и местами для семейного отдыха.

Открытие бегового центра запланировано на осень этого года.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса лично проверил наличие бензина на трассе, а еще в Кемерове выставили раритетные машины советской милиции.