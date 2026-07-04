Губернатор Кузбасса поздравил новокузнечан с Днем города.

Новокузнецк сегодня отмечает 408-ю годовщину со дня основания, и с праздничным обращением к жителям города выступил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В своем поздравлении глава региона подчеркнул значимость Новокузнецка как одного из старейших сибирских городов и ключевого центра развития Кузбасса. Илья Середюк отметил преобразования, происходящие в городе: обновление инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, строительство жилья и социальных объектов, а также развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта.

По словам губернатора, достигнутые успехи - это результат совместной работы властей, бизнеса и горожан. Он поблагодарил новокузнечан за созидательный труд и любовь к родному городу, пожелал жителям здоровья, счастья и благополучия, а Новокузнецку - дальнейшего процветания.

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