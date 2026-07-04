408 лет Новокузнецку: губернатор Илья Середюк - о людях, которые делают город особенным

Илья Середюк рассказал, в чем уникальность Новокузнецка.

Новокузнецк отмечает 408 летие. Губернатор Кузбасса Илья Середюк в соцсетях подчеркнул: уникальность города - не только в его истории и промышленности, но и в людях.

«Новокузнецк немыслим без металлургов. А они умеют не только ставить производственные рекорды, но и создавать настоящую красоту», - отметил глава региона.

Яркий пример такого творческого подхода - Александр Бобров, модельщик литейного цеха ЕВРАЗ ЗСМК. Он создает из чугуна городские скульптуры, которые становятся визитными карточками Новокузнецка.

Среди знаковых работ мастера - памятник сталевару на Космическом шоссе, фигура доктора у городской больницы № 2 (ныне кардиологический диспансер им. Барбараша) и скульптура горноспасателя на территории оперативного взвода. По словам губернатора, каждая из этих работ «говорящая»: за образами из холодного металла стоят живые человеческие эмоции и глубокий смысл.

Илья Середюк особо отметил, что истинное лицо Новокузнецка формируют именно его жители - талантливые, неравнодушные и влюбленные в свой город. Именно эта искренность и сибирская основательность делают Новокузнецк особенным среди тысяч других городов.

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