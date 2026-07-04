Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств смерти жителя Кузбасса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В СМИ обсуждают дело 17-летнего жителя Кузбасса. Он до смерти избил жителя. Родственники погибшего не согласны с мерой пресечения для обвиняемого - домашним арестом - и ходом расследования.

СУ СК России по Кемеровской области расследует дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). Следствие просило суд арестовать обвиняемого, но суд отправил его под домашний арест.

Сейчас следствие обжалует это решение. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Кемеровской области Бэликто Базарову представить доклад о ходе расследования, принятых решениях и их основаниях.

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