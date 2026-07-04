Погода в Кузбассе 5 июля 2026 года: до +30 градусов и дожди

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 5 июля 2026 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 5 июля 2026 года. Обещают, что будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, днем при грозах местами ливни, град. Ночью и утром местами туманы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов. Днем ожидается +25…+30 градусов. Ветер обещают южный, ночью 2–7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 4–9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Погода в Кемерове 5 июля 2026 года

В воскресенье, 5 июля 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром туман.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +16…+18 градусов. Днем будет +27…+29 градусов. Ветер обещают южный, ночью 2–7 метров в секунду, днем 4–9 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 5 июля 2026 года

В воскресенье, 5 июля 2026 года, в Новокузнецке будет переменная облачность. Кратковременный дождь. Температура воздуха ночью покажет до +19 градусов. Днем ожидается до +27 градусов. Ветер обещают северо-западный, 4 метра в секунду.

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