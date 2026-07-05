В Кемерове поймали женщину за кражу гаража. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В полицию обратился житель Кемерова, который рассказал, что с территории гаражного кооператива похитили его бокс стоимостью 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудники уголовного розыска установили, что гараж продала неизвестному 73-летняя председатель кооператива. Она рассказала, что покупатель сам попросил найти помещение и после сделки вывез чужой бокс. Вырученные деньги женщина потратила.

Следователи возбудили против нее уголовное дело по статье «Кража». По этой статье ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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