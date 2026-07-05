Коньяк, креветки, конфеты: кемеровчанка осуждена за серию краж из супермаркетов

Кемеровчанка отправилась в колонию за кражи алкоголя и продуктов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове вынесли приговор 33-летней жительнице, признанной виновной в пяти эпизодах кражи. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В марте 2025 года в полицию обратились представители супермаркетов. Они рассказали, что неизвестная украла товаров на сумму более 11 000 рублей.

Сотрудники полиции задержали ранее судимую за кражи и сбыт наркотиков женщину. Следователь отдела полиции установил, что осужденная в супермаркетах похищала алкоголь и продукты питания. Она складывала их в заранее подготовленный пакет и уходила, не оплатив. Так женщина украла 8 бутылок коньяка и вина, 4 упаковки креветок, 12 коробок конфет, 5 плиток шоколада и 3 упаковки кофе.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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