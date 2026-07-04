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НовостиЧто происходит4 июля 2026 9:01

В Сочи спасли кемеровчанку, заблудившуюся в Мамедовом ущелье

В Сочи спасатели нашли заблудившуюся кемеровчанку
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ЮРПСО МЧС России.

Фото: ЮРПСО МЧС России.

Туристку из Кемерова, которая сбилась с маршрута в районе Мамедова ущелья, спасли сотрудники Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

39-летняя кемеровчанка решила прогуляться по Мамедову ущелью и спустилась в каньон реки Куапсе. Долгое время она не выходила на связь, родственники обратились за помощью к спасателям.

Спасатели нашли туристку в полноводном каньоне реки. Она ушла далеко от туристической тропы, полагая, что чем больше воды в реке, тем ближе подходит к морю. Спасателям пришлось преодолевать буреломы и идти по пояс в воде.

Медицинская помощь женщине не потребовалась. Спасатели вывели ее из горнолесной местности и передали родственникам.

Фото: ЮРПСО МЧС России.

Фото: ЮРПСО МЧС России.

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