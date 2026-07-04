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НовостиЧто происходит4 июля 2026 9:20

В Кузбассе «Мобильный патруль» помог наказать водителя за грубое нарушение ПДД

В Кузбассе «Мобильный патруль» помог привлечь к ответственности водителя, создавшего аварийную ситуацию на трассе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Ленинске-Кузнецком нарушитель, создавший аварийную ситуацию на дороге, привлечен к ответственности благодаря участнику «Мобильного патруля». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Участник акции «Мобильный патруль» зафиксировал на видео нарушение ПДД водителем автомобиля «Тойота», который совершил обгон через сплошную линию разметки в районе аэропорта на трассе «Ленинск-Кузнецкий - Полысаево».

Сотрудники полиции установили нарушителя и оформили протокол. Водителю назначен административный штраф в размере 7 500 рублей.

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