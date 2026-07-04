В Новокузнецке задержали двух агрессивных женщин, проникших в подсобку кафе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали двух женщин, которые проникли в подсобное помещение кафе. Инцидент произошел утром, когда администратор заведения нажала кнопку экстренного вызова. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Прибывшие росгвардейцы обнаружили двух женщин 34 и 35 лет у входа в кафе. Они были пьяны и нарушали порядок. По предварительным данным, две женщины проникли в кафе через служебный вход, хотя посторонним туда вход запрещен. Когда администратор сделала им замечание и попросила покинуть помещение, женщины начали вести себя агрессивно: ругались и отказывались объяснить, зачем они там оказались.

После неудачных попыток уладить конфликт работница кафе вызвала наряд Росгвардии. Женщин доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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