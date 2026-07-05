Погода в Кузбассе на 6 июля 2026 года: спад аномальной жары, дожди и грозы

Синоптики прогнозируют в Кузбассе дожди, грозы и спад аномальной жары 6 июля. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики Кемеровского гидрометцентра обещают кузбассовцам небольшое похолодание с началом новой недели. И сопровождаться оно будет дождями, грозами и северным ветром. Подробнее о том, какой будет погода в Кузбассе 6 июля 2026 года, – в материале «КП»–Кемерово.

Погода в Кузбассе 6 июля 2026 года

Хорошая новость: аномальная жара, установившаяся в конце прошлой недели на территории Кемеровской области, пошла на спад. Да, согласно прогнозу синоптиков, в Кузбассе будет местами еще до +28 градусов, но это уже не аномальная жара, когда столбик термометра переваливает за тридцатиградусную отметку. К тому же местами в Кемеровской области будет и +23 градуса, а это уже вполне комфортная для наших широт температура. Прохлады добавит и северный ветер силой 4–9 метров в секунду с порывами до 13–18 метров в секунду, а также установившаяся облачность. Также 6 июля на отдельных территориях Кузбасса возможны кратковременные дожди, местами сильные.

Погода в Кемерове 6 июля 2026 года

В понедельник, 6 июля 2026 года, в Кемерове установится облачная погода, в течение дня ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. И хотя температура в столице Кузбасса будет достигать +26…+28 градусов, северный ветер 4–8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду в паре с облачностью смягчит впечатление от высоких температур.

Погода в Новокузнецке 6 июля 2026 года

А вот погода в Новокузнецке 6 июля 2026 года дала местным жителям полноценную передышку от жары. В этот день температура воздуха в столице южной агломерации составит всего +20…+22 градуса, и это без учета влияния северного ветра силой 4–9 метров в секунду. Также в течение всего дня будет сохраняться облачность, во всех районах города ожидаются кратковременные дожди.