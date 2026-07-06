Ушел в неизвестном направлении: в Кузбассе разыскивают мужчину с голубыми глазами

Фото: ПСО "ЛизаАлерт" Кузбасс.

В Юрге без вести пропал 76-летний Александр Алексеевич Стрековцов. Как сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт», о его местонахождении ничего не известно с субботы, 4 июля.

Приметы пропавшего мужчины: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Во что именно был одет Александр Алексеевич в день своего исчезновения, неизвестно, что существенно усложняет задачу поисковикам.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем кузбассовце или видел его на улицах города после 4 июля, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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