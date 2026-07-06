Двойное обезвоживание и риск для сердца: кузбасский врач предостерег от употребления энергетиков в жару

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Употребление холодных энергетических напитков в жаркие дни таит в себе серьезную опасность для здоровья. Об этом предупредил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

По словам врача, вопреки иллюзии прилива сил такие напитки загоняют организм в опасную ловушку. Энергетика - это мощный коктейль из ударной дозы кофеина (эквивалентной 2-3 чашкам крепкого кофе), 10-15 чайных ложек сахара, таурина, который многократно усиливает нагрузку на сосуды, и углекислого газа, помогающего всей этой смеси мгновенно всосаться в кровь.

В знойные дни наш организм активно теряет влагу через пот, пытаясь защититься от перегрева. Кофеин же, обладая мощным мочегонным эффектом, заставляет почки работать в разы активнее. В результате человек сталкивается с двойной потерей жидкости, что мгновенно ведет к быстрому и незаметному обезвоживанию.

Ситуацию усугубляет то, что энергетики отлично маскируют жажду и усталость, из-за чего люди продолжают работать, кататься на велосипеде или загорать на солнце, когда их организму давно нужна передышка.

Помимо этого, огромные дозы кофеина бьют по сердечно-сосудистой системе, провоцируя тахикардию и аритмию. В особой группе риска находятся подростки, люди с заболеваниями сердца, уличные работники, дачники, а также те, кто смешивает бодрящий напиток с алкоголем.

Чтобы спастись от зноя без вреда для здоровья, токсиколог рекомендует выбирать простую чистую воду, воду с лимоном и щепоткой соли (природный изотоник), несладкий зеленый чай или специальные спортивные изотоники.

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